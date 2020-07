De basis van mantelzorg is een band van liefde en trouw tussen dierbaren, niet een urencontract

in het karakter van de mantelzorg als die betaald wordt. Niet in eerste instantie: dan blijft de dochter gewoon bij haar moeder komen om haar nagels te lakken en haar naar bed te brengen, zoals eerst. Maar geleidelijk worden de verhoudingen anders. Voor je het weet wordt mantelzorg iets wat is vastgelegd voor een vast aantal uren per week, waardoor de dochter minder op bezoek komt. Of ze wordt ook voor andere klusjes op de afdeling gevraagd. De mantelzorger raakt de onafhankelijkheid kwijt waarmee ze ook kritisch op de instelling kan zijn. En als ze vakantie wil, betaalt de instelling haar dan door of een ander familielid dat i..

