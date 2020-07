Voorwaarden Antillen

aan de Antillen en er ontstaat een rituele dans, in de politiek en in de publieke opinie. Grofweg zijn er twee posities. ‘Ja, Nederland mag en moet voorwaarden stellen als de overheid een pot met geld beschikbaar stelt voor dat gebied, of het nu gaat om corona op Curaçao, of een orkaan op Sint Maarten.’ En: ‘Nee, geen voorwaarden.’ ‘Compleet onredelijk’, vindt Eugene Rhuggenaath, minister-president van Curaçao dat. Het tast de democratie aan, stelt hij. Onuitgesproken achterliggend motief: Nederland heeft al genoeg de baas gespeeld in de..