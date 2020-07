Waar gaat het heen?

de vrijgemaakte kerken? Die vraag rommelt, als de donder in de verte, in de harten en hoofden van een groep ‘bezwaarde’ kerkleden. Hij leeft ook bij hen die vanuit de meer bevindelijke kerkgenootschappen toekijken. De ambten zijn opengesteld voor vrouwen. Zij komen ook op de preekstoel en in de pastorie. Dat was toch iets van kerken die de vrijzinnige kant op gingen? Nu wordt die wissel ook in dit bolwerk van gereformeerde orthodoxie genomen. Wat blijft er over van wat de vrijgemaakten typeerde: onwrikbare trouw aan Schrift en belijdenis, op alle terreinen van het leven?

Ook het tempo kan verbazen - maar dat is eigen aan de vrijgemaakte tak van de gereformeerde familie: als ze daar iets vinden, dan vinde..