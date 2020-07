Of het nieuwe kiesstelsel tot een beter parlement leidt, hangt af van de kandidatenlijst

volgens het toekomstige kiesstelsel, zat CDA-fractieleider Pieter Heerma nu niet in de Tweede Kamer. Het aantal van 1584 voorkeurstemmen dat hij destijds kreeg, werd ruimschoots overtroffen door kandidaten die lager op de lijst stonden maar niet verkozen werden omdat ze de individuele kiesdrempel (namelijk een kwart van de kiesdeler, dat was 17.527 stemmen) niet haalden.

In het nieuwe stelsel verdwijnt die drempel en worden de zetels van een partij ‘gewoon’ toegekend naar rangorde van het aantal behaalde stemmen. Heerma had daarom moeten wijken voor Vivianne Heijnen (15.821), Karin Zwinkels (8768), Esther Hanemaaijer (..

