Publieke excuses

in de omgang met donkere hoofdstukken uit ons verleden. Voor het eerst heeft een Belgische vorst spijt betuigd voor gruweldaden in Congo, waarvoor zijn negentiende-eeuwse voorganger Leopold II verantwoordelijk was. Eerder dit jaar bood koning Willem-Alexander in Indonesië excuses aan voor excessief Nederlands geweld in de jaren veertig. En Amsterdam werkt aan excuses voor zijn rol in het slavernijverleden. Er zit een lastige kant aan die gebaren: waarom zouden wij verantwoordelijk zijn voor iets wat we n..





en die van eerdere generaties regelmatig in ..





Aaldert van Soest