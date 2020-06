Een vliegtuig in Burgas

Een vreemd schouwspel, terwijl het coronavirus er nog is? Twee weken geleden landde de Franse staatssecretaris Amélie De Montchalin (Europese Zaken) op Schiphol. Ook hier was de pers uitgenodigd, zodat iedereen kon horen wat zij zei: ‘Nederlanders moeten ervoor gaan zorgen dat de Franse economie weer gaat draaien. Frankrijk is hard getroffen door de coronacrisis en daarom heeft Frankrijk elke Nederlander nodig.’





