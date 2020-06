Gematigd alternatief

en ze heet Els.’ In juni 1997 kondigde Hans van Mierlo zijn opvolger aan: Els Borst, minister van Volksgezondheid in het eerste paarse kabinet. D66 had naar een lijsttrekker gezocht die overeind moest blijven tussen de dominante bazen Wim Kok (PvdA) en Frits Bolkestein (VVD). Over Borst zei Van Mierlo: ‘Binnen de ministerraad kan zij op indrukwekkende wijze haar wenkbrauwen optrekken. En dan wordt het stil op aarde.’ Dat mocht zo zijn, toch werden de verkiezingen van 1998 geen succes voor D66: terwijl de PvdA acht zetels won en de VVD zeven, moest D66 er tien i..