Het nobele politieke werk, daar draait het om

en Lilianne Ploumen waren bijna vijf jaar minister, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017. Asscher was vice-premier van het langstzittende kabinet na de Tweede Wereldoorlog; het eerste in deze eeuw dat ‘gewoon’ de rit uitzat. Het leverde zijn partij vijf jaar regeerverantwoordelijkheid op, maar bepaald geen zetelwinst. Met z’n negenen is de huidige PvdA-fractie een schim van wat ze ooit is geweest. Maar na die dramatische verkiezingsuitslag namen de excellenties Asscher en Ploumen ‘gewoon’ plaats in de Tweede Kamer: een zware en ondankbare baan zonder dienstauto en ambtelijke hofhouding. Een baan ook waarin ze niet eerder..

