Voor gezonde bedrijvigheid worden in Beverwijk en Groningen de offers gebracht

bijdragen aan de volksgezondheid, maar gaat lokaal ook vaak ten koste daarvan. En de winst van economische groei landt niet altijd bij degenen die er met hun welzijn, gezondheid of zelfs leven voor betalen. Zelfstandige ondernemers - de advocaat en tandarts, de boer en middenstander - kunnen zich lijfelijk of mentaal kapotwerken voor hun eigen zaak. Vaker echter zijn het werknemers, van productiekracht tot manager, die krom liggen voor de zaak en winsten van een eigenaar of aandeelhouders. Maar zo wordt dat niet altijd gevoeld. Een bedrijf is emotioneel ook eigendom van de mensen die er brood verdienen en hun hypotheek va..

