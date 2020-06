voorstel.’ Zo reageerde Frank Oostdam, directeur van de koepelorganisatie ANVR, woensdag op het voorstel van D66 en ChristenUnie. Beide regeringspartijen willen voor vliegtickets een minimumprijs van 34 euro. Hoewel dat nog buitengewoon laag is, willen ze voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen na de coronacrisis via dumping extra reizigers gaan vervoeren, met alle negatieve gevolgen van dien voor natuur en milieu.

Hoe negatief voor Oostdam de link met het marxisme ook is, er is geen andere bedrijfstak dan de luchtvaart die zo naadloos zou passen in een communistische economie. Terwijl overheden de afgelopen vier decennia hun handen van de economie af trokken, ontkwam de luchtvaartsector: er is geen andere branche die zo structureel afhankelijk is van overheidssteun. Eten uit de staatsruif is voor de luchtvaart een eerste levensbehoefte. Zo beschouwd verschilt Lufthansa niet veel van het vroegere Automobilwerk Zwickau, de Oost-Duitse producent van de Trabant.

is luchtvaart een van schadelijkste manieren van transport. Maar terwijl enige terughoudendheid gepast zou zijn, blijft de ..

Het plan van D66 en de ChristenUnie lijkt op iets soortgelijks in Ooste..