Discriminerende crisis

van de ‘intelligente lockdown’ was duidelijk dat dit antwoord op de pandemie net zo discriminerend toeslaat als de ziekte zelf. Zo kennen we COVID-19 immers: als een virus dat wreed en willekeurig onderscheid maakt. Dat sommige slachtoffers dodelijk treft, anderen langdurig en hevig verzwakt, en bij nog weer anderen als een vermoeiende, stevige griep voorbijgaat. Die enorme ongelijkheid verklaart ook waarom een aanvankelijk sterke mentaliteit van ‘wij samen tegen corona’ na drie maanden danig is geërodeerd. Het maakt nogal uit of je door de ziekte, het lijden en sterven in je persoonlijk leven getroffen bent, of alleen maar hinder ondervindt van de preventieve beperkingen waartoe de overheid heeft besloten. Beperkingen die, net als de ziekte zelf, het ene huishouden veel dieper raken dan het andere.



dat de coronacrisis neerkomt op de zwaksten in de samenleving. De ziekte zelf maakt geen onderscheid tussen rijk en arm – tenminste niet binnen de Nederlandse context, waar hygiëne en afstand voor bijna iedereen praktisch realiseerbaar zijn. Ook de financiële gevolgen strekken zich breed uit, van de werkloze dagloner en de zzp’er zonder opdracht, tot de miljardair die zijn winkelconcern ziet wegglijden in de handen van schuldeisers. De rigoureuze, maandenlange vergrendeling heeft ook ondernemingen, werknemers en zelfstandigen gevloerd die voordien economisch kerngezond waren. Als het werk en de omzet van jouw secto..





Sjirk Kuijper