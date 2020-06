Toegang tot medicijnen is een mensenrecht. Ook als er een coronavaccin is

liggen nog vers in het geheugen. Nederlanders verdrongen zich in maart om wc-papier, blikgroenten en zeep. Dat was gênant, een tikje egoïstisch, maar tegelijk begrijpelijk. Want wat als iedereen gaat hamsteren en jij niet? Dan vis je straks met je goede gedrag achter het net. De jacht op een vaccin tegen het coronavirus toont een vergelijkbaar mechanisme, maar dan op een ander niveau. Farmaceuten werken met man en macht aan een vaccin en daarbij wedden ze op diverse paarden. Toch is op voorhand één ding zeker: er zal straks niet genoeg zijn voor iedereen. Het is daarom begrijpelijk dat de Nederlandse overheid, in de persoon van minister Hugo de Jonge, vooraan in de rij wil staan. Samen met Duitsland, Frankrijk en Italië investeert Nederland in de ontwikkeling van een nog onzeker vaccin door het farmaciebedrijf AstraZeneca. Dat staat tegenover dat deze landen - mocht het een succes worden - straks verzekerd zijn van 300 tot 400 miljoen vaccins.

Die vraag moet onder ogen worden gezien, nu grote economische machten als de Verenigde Staten, China en Europa een voorschot nemen op de beschikbaarheid van een vaccin. Internationale afspraken zijn dringend nodig. Rijke landen kunnen hun verantwoordelijkheid niet afkopen door een bepaalde hoeveelheid vaccins te schenken aan de allerarmste landen. Dan betalen de ‘middeninkomenslanden’ de prijs. Een eerlijke verdeling is een wereldwijde verdeling. Epidemioloog Wilbert Bannenberg legt vandaag in deze krant (pagina 16) uit wat daarvoor in grote lijnen nodig is: rijke landen betalen de ontwikkeling van het vaccin, de middengroep krijgt het tegen kostprijs, arme landen krijgen het..

Aaldert van Soest