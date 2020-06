werd gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië terwijl Abraham Kuyper minister-president was. Het kabinet-Kuyper (1901-1905) besloot tot een fundamentele verandering van het koloniale beleid. Botte economische exploitatie moest wijken voor ‘ethische politiek’. De Javanen zouden gevormd worden tot politieke en economische zelfstandigheid. Liberalen noemden dit ‘een eereschuld’ en koningin Wilhelmina sprak in de troonrede naar protestants spraakgebruik van een ‘zedelijke roeping tegenover de bevolking dezer gewesten’. Een morele revolutie ontketende dat niet, maar het was ergens een begin van.

Van Heutsz en Kuyper zou je nu niet als opa wensen. De een omdat zijn wrede krijgsdaden te boek gesteld zijn, de ander omdat hij een veelschrijver was wiens menselijke en theologische feilbaarheden we kunnen nalezen. Roem en bekendheid in je eigen tijd maken je vatbaar voor vereffening en vonnis uit de toekomst.



beelden van hun (over)grootouders uit die periode. En nog minder mensen weten hoe hun eigen voorouders destijds handelden, dachten, geloofden en leefden. In onze oordelen over 120 jaar geleden klinkt daarom weinig empathie of besef van (bloed)verwantschap door. Maar hoe zouden Jo en Bram in onze tijd rondlopen, wat zouden zij vinden van hoe hun kindskinderen nu leven? Hun verbijstering over wat technische en culturele revoluties hebben aangericht, zou inwisselbaar zijn met ons onbegrip voor hún manier van leven. Maar net als wij, wisten zij dat vroeger niet in alle opzichten beter was. Ook zij hadden besef van ereschulden, en zedelijke verplichtingen jegens hún voorgeschiedenis.