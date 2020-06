Verlos meiden van hun foute ‘coaches’. Terecht dat de Tweede Kamer opnieuw aandringt op méér actie

of ergens heilig van overtuigd is, vindt op internet altijd medestanders. Ze geven je gelijk, en stimuleren je vol te houden. Maar bij eetstoornissen heeft dit duistere kanten.

Het is lang niet altijd de uitgesproken wens om mooi en slank te zijn, die - vooral - meisjes en jonge vrouwen het ellendige pad op sleurt van jezelf uithongeren. Anorexia bijvoorbeeld, geeft mensen met negatieve gevoelens en weinig zelfvertrouwen de ‘perfecte’ controle over iets heel concreets. Wat je eet, hoeveel je eet, de invloed daarvan op je lichaamsgewicht, plus het idee dat je jezelf daarmee mooier aan het maken bent. Wie weer aankomt of zelfs maar stopt met afvallen, heeft verloren. Het positieve gevoel dat steeds minder eten je gaf, verdwijnt immers. Daarom is anorexia zo’n hardnekkige ziekte, die vaak wel kan worden getemperd maar tegelijk een kwetsbaarheid blijft.