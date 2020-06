Rijke kerkgemeenten moeten opstaan om de armen te steunen

Dat is geen aantrekkelijk perspectief. Het omgekeerde trouwens ook niet: kerkelijk leven dat instort omdat er geen geld meer is. Als er dus ‘vrij beschikbaar vermogen’ is in een kerk die krimpt, dan is het belangrijk dit in te zetten voor de toekomst van de kerk. Dat is dan ook de titel van het maandag verschenen rapport van de PKN: . De ondertitel is: . Dat is precies de boodschap van Jezus’ gelijkenis van de talenten. De dienaar die zijn talent had begraven, werd een nietsnut genoemd en kwam buiten te staan.

De gelijkenis in Matteüs wordt gevolgd door die over de dag waarop de Mensenzoon plaatsneemt op zijn troon en alle volken voor hem worden samengebracht. Dan worden de mensen gescheiden op basis van wat zij hebben gedaan voor de onaanzienlijken: hongerigen, zieken, vluchtelingen, gevangenen. Dat is ook wat wezenlijk bij de taak van de kerk hoort: het evangelie verkondigen en dienst aan de samenl..

Het bedrag van een miljard komt niet voor het eerst op tafel. Al in een studie uit 2015 werd geschat dat het vrij beschikbare vermogen in die orde van grootte lag. De titel van dat rapport luidde: . Met die krimp valt het dus mee, en aan de vitaliteit van de kerk wordt inmiddels gewerkt.