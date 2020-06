Gebed voor Amerika met de bekende woorden van Micha

, eind vorige week in de Verenigde Staten. Bijna negentig voormalige ministers van Defensie, staatssecretarissen en bevelhebbers van de strijdkrachten hebben zich in een open brief tegen president Trumps plannen gekeerd om militairen in te zetten tegen demonstranten.

Voor de militairen kent zo’n publiek verzet een hoge drempel. De politiek gaat over de inzet van de strijdkrachten, niet de militairen. Dat is een fundament van de democratie en dat is er ook ingehamerd bij de hoge militairen onder deze briefschrijvers. Het geeft hun boodschap een extra lading. Zij zien hun president, SCOTUS (Supreme Commander of the United States) in militaire vaktaal, als bed..

Want tegelijk trokken alle actieve leden van een mobiele eenheid van de politie in Buffalo zich terug uit protest tegen de schorsing van twee collega’s. De twee hadden een oudere demonstrant achteruit geduwd, waarna deze was gevallen en met een hevig bloedende hoofdwond op de grond bleef l..