Het debat over uit de hand gelopen Dam-demonstratie is vervuild - ook door Halsema zelf

Femke Halsema heeft GroenLinks geleid. Maar nu is ze burgemeester van Amsterdam. Deze burgemeester heeft in coronatijd een demonstratie uit de hand laten lopen: te veel mensen kwamen samen op een te kleine plek, de Dam. Die fout verdient een vlijmscherp debat, op het democratisch niveau dat daarover gaat: de gemeenteraad van Amsterdam. Over de burgemeester, als handhaver van openbare orde en veiligheid, en over het recht van demonstratie ongeacht het thema.

Elke suggestie dat de politieke ligging van Halsema en het onderwerp van de demonstratie samen dit echec verklaren, is debatvervuiling. Helaas dreigen we daaraan gewend te raken. Actievoeren tegen institutioneel racisme zou een ‘linkse hobby’ zijn van ‘de vriendjes van Halsema’. Stinkende retoriek is dat.

Halsema, de politie en het OM hebben maandag jammerlijk misgerekend, misgetast en misgesproken. Een burgemeester moet onder hoogspanning kordaat beslissen en loepzuiver communiceren. Dat laatste deed ze al niet toen ze in een eerste quote het belang van ‘de demonstratie’ (klinkend als: déze demonstratie) boven alle ander..