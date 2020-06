Niemand mag sterven zoals George Floyd

, en dat snap ik. Het is niet alleen de dood van George Floyd. Het is George Floyd,

Ahmaud Arbery, Breonna Taylor; allemaal in de laatste drie maanden. En het is dertig jaar Rodney King, Sean Bell en Abner Louima.’

Gouverneur Andrew Cuomo (New York) sloeg de spijker op zijn kop toen hij de woede duidde die nu door de Verenigde Staten raast. De voormalige aanklager somde de namen op van zes gekleurde Amerikanen die de afgelopen decennia door politiegeweld stierven. Met pijnlijk gemak maakte hij even later de lijst nog langer, want racistisch geweld lijkt in sommige politiekorpsen een kwestie van genen.

Niet voor niets wierp Bill Clinton zaterdag precies deze vraag op: als George Floyd blank en geboeid op de grond had –gelegen, zou hij dan nog leven? Hoogstwaarschijnlijk wel, suggereerde de oud-president zelf. ‘Niemand verdient het om te sterven zoals George Floyd. De waarheid is echter dat als je blank bent in Amerika, de kans groot is dat je niet zo zult sterven.’