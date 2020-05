Een kerk gokt niet

formuleren, maar praat soms ook wat nonchalant. Zo had hij het vrijdag over ‘gokhallen, of hoe heten die dingen, speelhallen geloof ik’. Eerder deze week besloot het kabinet dat casino’s en andere ‘amusementscentra’ niet pas 1 september, maar zo mogelijk al vanaf 1 juli weer open mogen.

Bij nader inzien moet de onkunde van de premier (‘hoe heten die dingen?’) haast wel gespeeld zijn. Zijn persoonlijke en partijvriend Frits Huffnagel is voorzitter van de brancheorganisatie, en dus opper-lobbyist van de kansspelsector. Vorige week gebruikte Huffnagel zijn column op de -site om te pleiten voor versnelde heropening van de legale gokbedrijven. Want het illegale circuit floreert zolang ‘nette’ speelhallen dicht blijven. Het stukje verdween van de site na wat ophef over de columnist die belanghebbend bleek te zijn. Maar als lobbyist heeft hij nu gescoord.



gevraagd werd naar de kerken, drukte hij zich betrokken en respectvol uit. Kerken hebben ‘een andere manier gevonden om het contact met de gemeenteleden te hebben. Veel intensiever dan daarvoor, in veel gevallen, is mij gemeld..



nodig om hun deuren open te pleiten? Het is zinvoller dat ze vooral zélf nadenken en onderzoek doen naar preventie tegen een virusuitbraak onder hun leden. Het RIVM wil tot nu toe niks verstandigs zeggen over het risico van zingen..