Intelligente spreiding

eind april in deze krant aankondigde dat hij een proef wilde starten om het bezoekverbod aan verpleeghuizen iets te versoepelen, kwam er kritiek. Verenso, de vereniging van verpleeghuisartsen, vond dat de minister te optimistisch was. Toch kwam de proef er.

Sinds afgelopen maandag geldt de versoepeling voor álle verpleeghuizen, mits de locatie coronavrij is. Die keuze maakte het kabinet sneller dan verwacht; in feite zelfs vóórdat kon worden vastgesteld of de versoepeling weer nieuwe risico's oplevert voor de kwetsbaarste mensen van ons land. De voorwaarden blijven voorlopig overal hetzelfde: niet meer dan éé..





die kritiek heeft: de bezoekregeling is niet te soepel, maar juist te streng. Voor de ouderen in de verpleeghuizen is het veel te zwaar dat zij tot medio juli niemand anders mogen zien dan die ene vaste contactpersoon, vindt Acti..