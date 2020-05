Toezichthouders

die een noodverordening met afstandsnormen moet handhaven, kan bewapend worden. Dat boa’s daarvoor nu actie moeten voeren, en dat de Tweede Kamer en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) er schijnbaar principieel over botsten tijdens het vragenuurtje, was niet nodig. Geldende wet- en regelgeving staat al toe dat een opsporingsambtenaar ‘geweldsmiddelen’ krijgt toegekend, ‘afhankelijk van de kans dat de boa bij de vervulling van zijn functie met geweld of dreiging van geweld wordt geconfronteerd’. Daarom zijn bijvoorbeeld veel boswachters en tramcontroleurs al uitgerust met middelen waarmee ze zich kunnen verdedigen. Als zij bij het uitschrijven van een boete op agressief, gewelddadig verzet stuiten, is de politie immers niet na één fluitsignaal ter plaatse. En er zijn ook veiligheidsregio’s waar de ‘straat-boa’s’ al een wapenstok aan de gordel dragen.



surrogaat-agenten, maar deskundige handhavers op een specifiek terrein van de wet. Leerplichtambtenaren bijvoorbeeld en sociaal rechercheurs, jachtopzieners en milieu-inspecteurs. Allemaal specialisten die werk doen waar niemand de &l..



veel vaker worden bedreigd, raakt vooral hun éígen veiligheid. De oorzaken hiervan zijn de opgelopen spanning in een toch al hufterige maatschappij, én de noodverordeningen die zij plotsklaps moeten handhaven. Met dezelfd..