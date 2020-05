De overheid mag doorgaan met de voorbereidingen van het 5G-netwerk. De kortgedingrechter in Den Haag heeft de stichting Stop5GNL maandag ongelijk gegeven. De stichting probeerde te voorkomen dat het supersnelle netwerk wordt opgebouwd, omdat er te veel twijfel is over de gezondheidseffecten ervan. De rechter vindt dat de overheid de wetenschap voldoende aan haar kant heeft om een goede afweging te maken. Stop5GNL is in het ongelijk gesteld en moet de proceskosten betalen. Maar het vonnis betekent geen carte blanche voor de regering.





Opmerkelijk is, dat de Staat aanvankelijk zijn verantwoordelijkheid over 5G voor de rechter ontkende. Hij beriep zich op 'technologie-neutraliteit'. Het opzetten van het netwerk zou een zaak van telecombedrijven zijn. 'Maar het is evident', zegt de rechter, 'dat de staat de telecombedrijven aanmoedigt en faciliteert in het gebruik van 5G.' En in het bela..





Met andere woorden: de staat mág nu verder, maar moet vooral zijn verantwoordelijkheid nemen. Belangrijke stemmen pleiten voor meer onderzoek. Een onderzoeksdienst van het Europees Parlement voedt de twijfel of wel het hele wetenschappelijke verhaal verteld wordt. De Utrechtse hoogleraar Hans Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondhe..