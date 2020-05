Doorzie de valsheid

. Zo omschreef de topman van de gerespecteerde Noorse Vluchtelingenraad Jan Egeland zaterdag het gedrag van de grootmachten in de VN Veiligheidsraad. Daar wordt met woorden naar elkaar gesmeten als het gaat over hulp aan burgers in conflictgebieden, zoals afgelopen week weer over Noord-Syrië.

Al jarenlang wordt er in de Veiligheidsraad gevochten over de rechten en bescherming van burgers. Egeland, met al zijn ervaring in de VN, vergist zich als hij het vergelijkt met ruzies in een peuterschool.

De ruzies zijn de uitingen van een fundamentele botsing tussen humanitaire principes en die van de absolute voorrang van de macht.





is daarbij een machtsmiddel geworden. Rusland dwong met steun van China de VN eerder..