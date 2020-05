Welke zorg en behandeling moeten voor wie beschikbaar zijn?

adviesbureau Gupta het coronavirus. Een koekoek legt haar ei in het nest van een andere, kleinere vogel. Als de eieren uitkomen, kiepert het koekoekskuiken de andere jongen uit hun eigen nest. Zo kan het alle aandacht en voedsel opeisen. Dat is de afgelopen maanden het effect van de corona-uitbraak geweest. Het virus heeft beslag gelegd op de gezondheidszorg en de reguliere zorg verdrongen. Op de intensive care liggen normaal ruim 800 patiënten; op het hoogtepunt, tweede week april, waren dat er maar zo’n 350 naast 1400 coronapatiënten. Vanaf 12 maart zijn 300.000 ziekenhuisafspraken afgezegd. Huisartsen hebben 700.000 minder verwijzingen naar een specialist gegeven dan normaal. Het aantal kankerdiagnoses daalde met bijna een derde.

COVID-19 was een verrassingsaanval van een onbekende vijand. Veel tijd is er niet, je moet handelen. Je brengt de best denkbare verdediging in stelling.

, tel je de doden en probeer je op een volgende aanval beter voorbereid te zijn. De ‘lockdown’ van het land heeft voorkómen dat de zorg overbelast raakte – al is dat op het niveau van de individuele ic-verpleegkundige, SEH-arts of verpleeghuisbewoner nog maar de vraag. Voor hen is het wacht..