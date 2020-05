Leeft Agafya nog?

Ik droom graag weg bij de gedachte aan een eigen boomhut. Of een eiland voor mezelf. Met name als de gespreksstof in huis neigt naar huishoudelijke taken die 'nódig moeten gebeuren!' Als geoefend woudloper zou ik in woordeloos contact staan met de natuur, je leeft dan van het land. Nou ja, zo romantisch is het vast niet. Voor je 't weet zit je te praten tegen een voetbal, zoals Tom Hanks in de film The Castaway.

Maar breekt er een pandemie uit, dan ligt in het isolement je kracht: je wordt niet ziek. Zo’n kluizenaar is Agafya Lykova in Siberië. De Siberian Times meldde dat ze nog leeft. Ik rolde van m’n stoel. Agafya, geboren in het woud, leefde haar leven in lockdown, aan de voet van het Altaj-gebergte, 240 kilometer van andere mensen.

In 1978 zagen olieboorders vanuit hun helikopter een aardappelveld in onbewoond gebied. Ze gingen op onderzoek uit en stuitten op een al veertig jaar spoorloos gezin: vader Karp Osipovitsj Lykov, zonen Savin en Dimitri en dochter Agafya. Zij was toen 35 en had nog nooit andere mensen gezien dan haar familie. Moeder Akoelina en dochter Natasja waren al overleden. De Lykovs waren Oudgelovigen, se..