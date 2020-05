Nederlandse jongeren zijn opvallend positief over het contact met hun ouders

positief over het contact met hun ouders. De meeste tieners kunnen bij hen terecht als ze zich zorgen maken. Vooral de communicatie met vaders is in de loop der jaren verbeterd, blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie in 45 landen. De relaties zijn het beste in gezinnen met een hoge welvaart, een westerse achtergrond en waarin de ouders bij elkaar zijn.

Het open contact draagt ongetwijfeld bij aan het welbevinden van jongeren. Bijna nergens in Europa geven pubers hun leven zo’n hoog cijfer als in Nederland. Het contact met vrienden en vriendinnen is ondertussen stabiel. Alleen in het voortgezet onderwijs geven iets minder jongeren aan dat ze makkelijk met hun beste vriend(in) kunnen praten. De daling betreft vooral meisjes. Zij spreken kenneli..

met hun ouders kunnen praten? Het onderzoek geeft op die vraag geen antwoord. Er zijn diverse verklaringen mogelijk. De keuze voor het ouderschap is bewuster geworden. Stellen beginnen er later aan en krijgen minder kinderen. Dat verandert de dynamiek tussen ouder en kind. Bovend..