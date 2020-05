Omdat ik het zeg

Dan kunnen we weer (een beetje) los. Maar het zorgvuldig afbouwen van strenge veiligheidsmaatregelen is moeilijker dan het afkondigen ervan. Het heropenen van tal van (uitgaans)gelegenheden is mogelijk, maar tegelijk heikel. Immers: je wilt weer eens 'lekker' naar het theater of museum en je snakt ernaar om weer eens 'gewoon' naar de kerk te kunnen, maar dat maximum van dertig mensen is nattevingerwerk. Er zijn theaters en kerkgebouwen waar je met honderd mensen naar binnen kunt zonder ook maar één persoonlijk corona-aura te schenden. Veel coronamaatregelen zijn moeilijk te doorgronden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de lockdowntest die de Volkskrant maakte.





fietst iedereen de logica zijn eigen straatje in en dan ontstaan de problemen. De verontwaardiging over 'onzinnige' boetes kan hoog oplopen. GroenLinks legitimeerde die verontwaardiging zelfs, door in de Tweede Kamer te protesteren tegen ..





Want inderdaad, je kunt over bepaalde maatregelen je eigen gedachten hebben. Sommige aanvankelijk afgekondigde maatregelen werden weer ingetrokken of niet ingevoerd, na overleg tussen de overheid, medici en belangenpartijen. M..