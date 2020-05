Minister met roze bril

van en naar Schiphol 127.000 reizigers. Een jaar geleden waren dat er 6,1 miljoen; een daling van 98 procent. De coronacrisis raakt de luchtvaartsector op ongekende wijze. Het merendeel van de luchtvloot staat op de banen geparkeerd. Vogels en bijen maken van de gelegenheid gebruik er hun nesten te bouwen.

Luchtvaarteconoom Eddy Van de Voorde (Antwerpen) spreekt van de ergste crisis ooit voor de sector. Veel is ongewis, zeker zolang er nog geen vaccin is dat het virus kan bestrijden. Hoe zal in die tussentijd de anderhalvemeterluchtvaart eruitzien? Voorlopige berekeningen gaan uit van een derde minder passagiers, dus een derde minder inkomsten. Van de Voorde weet nu al dat ‘het product &ldq..





die dat meebrengt, gekoppeld aan de klimaatdoelstellingen, moeten nopen tot een grondige doordenking van de luchtvaart op de (middel)lange termijn.