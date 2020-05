Het bastion moet open

geen gezonde houding aangenomen ten opzichte van de volksvertegenwoordiging, die haar bestaan en opereren legitimeert. Minister Ank Bijleveld van Defensie beaamde dat nogal bedekt in een, opnieuw, zwaar debat met de Tweede Kamer. Ze had het over het ‘lerend vermogen’ van de organisatie, waaraan ‘gewerkt wordt’. De Defensie-afdelingen die zich bezighouden met beleid en operaties zijn inmiddels gelijkwaardig. Maar naast die structuur-ingreep in de verhoudingen ‘moet ook de cultuur veranderen’. Militairen moeten zich realiseren dat de steun van de burgerbevolking kan groeien naarmate zij openheid geven. ‘Transparantie maakt het draagvlak naar buiten groter’, hoopt Bijleveld.





nog te worden belemmerd door de geslotenheid van het bastion dat zij bestiert. Alles wat we nu weten over de luchtaanval in juni 2015 op een ISIS-bommenfabriek in het Iraakse Hawija, waarbij zeker zeventig burgers omkwamen, is traag en gebre..





oorlog in gestuurd worden, verdienen rugdekking van de Tweede Kamer. Maar in ruil voor dat vertrouwen moet de volksvertegenwoordiging blind kunnen varen op inlichtingen uit ‘het veld’. Ook als de rapportages pijnlijk zijn. Al..