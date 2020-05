Vervlogen vakanties

hun vakanties al heel vroeg. Een deel van hen zag hun voorjaarsplannen niet doorgaan nadat medio maart het coronavirus een pandemie werd die het openbare leven in Europa en grote delen van de andere continenten voorlopig en deels nog platlegt. Anderen plannen hun vakantieperioden nu en vragen zich af wanneer je waar wat kunt doen, of juist niet. Zelfs de mensen die gewend zijn op de bonnefooi af te reizen, krabben zich achter de oren. Veel vakanties zijn al vervlogen voordat het luchtruim kan worden gekozen. Om consument en bedrijfsleven in de Europese lappendeken aan nationale beleidsmaatregelen tegemoet te komen, presenteerde de Europese Commissie woensdag een plan. Dat was niet heel concreet, maar een pakket aan richtlijnen, die een handvat moeten bieden aan de nationale overheden en een routekaart vormen voor reiswereld en consument.





Het toeristisch openen van de Europese Unie zal geleidelijk gaan, is vooral een zaak van de 27 lidstaten en zou, als het even kan, moeten gebeuren op basis van vergelijkbare risico’s en beleidsmaatregelen. De commissie roept de leden op te h..





gezien dat de Europese Commissie koos voor het bedrijfsleven en de ‘refund’-oplossing afwees. Alleen al het vergoeden van KLM-tickets kost 3,5 miljard euro. Die vlieger gaat echter niet op. De hoop bij het bedrijfsleven is dat mensen afz..