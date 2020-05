De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, deed daarover in 2015 een duidelijke uitspraak. Een aantal gemeenten maakte jacht op bijstandsfraudeurs die er ondanks hun uitkering een huis in het buitenland op nahielden. Toch mag je bij die aanpak niet selecteren op nationaliteit, oordeelde de rechter. Wat wél mag, is bijstandsgerechtigden met een ander land van herkomst dan Nederland, die ouder zijn dan 45 of 50 jaar, en die recent enige tijd in dat land verbleven, extra onderzoeken.

Simpel gezegd: je mag Nederlanders die bijvoorbeeld ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, niet om die reden extra controleren. Maar je mag wel selecteren op basis van het gedrag van mensen. Dan immers onderzoek je – via een risicoprofiel – een afgebakende groep waarbinnen de kans op fraude groter is.





Maar een overheid die in artikel 1 van de Grondwet belijdt dat alle burgers gelijk worden behandeld, past nauwkeurigheid. Voor mensen die 'toevallig' een tweede nationaliteit bezitten, is het bovendien stigmatiserend telkens als potentiële fraudeur of crimineel te worden gezien.