Werk moet lonen

Of volwassenen die een baan hebben, maar toch geen medicijnen kunnen betalen. Ook dit is het moderne, welvarende Europa. Van de meer dan een half miljard EU-burgers liepen in 2017 er circa 113 miljoen een risico op armoede en sociale uitsluiting, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. 25 miljoen kinderen leefden in 2017 zelfs onder de armoedegrens.

Logisch dus dat ministers uit Portugal, Spanje en Italië de EU oproepen alle lidstaten te verplichten een minimumloon in te voeren, juist nu de economische crisis door het coronavirus om zich heen slaat. Zij zien van dichtbij wat armoede doet en betogen terecht dat elke burger in zijn basisbehoeften moet kunnen voorzien.





geen wettelijk minimumloon, en dat zijn niet eens de armste landen aan de oostrand. Denemarken, Finland, Zweden, Oostenrijk, Italië en Cyprus kennen zo'n wet niet. Toch is er bij de Portugese minister Ana Mendes Godinho, de..