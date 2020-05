Politiek is een vak apart. Veel vakmensen aarden slecht in de Tweede Kamer

de Tweede Kamer drie leden, in één week. Erik Ronnes wordt gedeputeerde voor het CDA in Brabant, Isabelle Diks wethouder voor GroenLinks in Groningen, en D66-Kamerlid Monica den Boer wordt hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Mooie, verantwoordelijke banen in de publieke sector. Toch zit aan zulke transfers een luchtje. Geen van deze volksvertegenwoordigers dient de opdracht van hun kiezers uit. Bij het vertrek van Diks liet Kamervoorzitter Arib dat ongemeen fel merken: ‘Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega’s die hun kiezersmandaat niet volmaken. Dat geldt zeker in jouw geval, want je bent gekozen met voorkeursstemmen.’ GroenLinks behaalde in 2017 14 zetels; Diks stond op plek 19, maar kwam met 28.390 persoonlijke stemmen in de Kamer.

nog maar tweeënhalf jaar in de Kamer. ‘Tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen boeken’, schrijft zij in haar afscheidsbrief. ‘Het voelt als falen.’ En: ‘Ik ben meer wetenschapper dan politicus’, heeft ze..

tussen het decentraal bestuur en Den Haag roept ook argwaan op. In Brabant traden in november twee CDA-gedeputeerden af. Ze zaten klem tussen het stikstofbeleid van hun college en het kabinet, en loyaliteit aan de Brabantse CDA-fractie (die ge..