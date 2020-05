Commentaar: Beperk je voor de ander

heeft COVID-19 geëist, en gelet op de statistische ‘oversterfte’ zijn er nog duizenden landgenoten meer aan overleden. In rouwadvertenties wordt deze doodsoorzaak zelden vermeld. Maar als we al die duizenden namen in een krant konden lezen - wat zou het ons dan waard zijn hun levens te sparen? Bij medisch-economische dilemma's wordt gerekend met 80.000 euro voor een extra, gezond levensjaar.

Nu is het zo dat al deze mensen stierven ondanks het plotsklaps stilleggen van ons sociale en economische leven. Voor hen kwam de blokkade te laat. Hoeveel meer mensen waren overleden (en wie) zonder dat draconisch ingrijpen, zullen we gelukkig nooit weten. Vaststaat dat dan talloze geliefden waren gestorven, en niet alleen aan besmetting door COVID-19. Door overbelasting van ziekenhuizen en volle ic’s zouden ook slachtoffers van andere ernstige ziekten en ongevallen bij gebrek aan zorgcapaciteit zijn overleden.



van COVID-19 moeten we voor ogen houden, nu het sterftecijfer daalt en de beperkingen dieper knellen. Beperkingen die niemand zich hoeft op te leggen om het eigen vege lijf te redden, noch vanwege collectieve overschatting van l..



waarmee men zijn ongeduld tot zelfbeheersing kan dresseren, kan ontgrendelend werken in die situaties waar werkelijk het dwingende belang van een ander prevaleert. Als bijvoorbeeld de vrees geuit wordt voor ‘een tsunami van psychische ..