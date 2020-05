Kiezer weet er raad mee

dramaserie zou er zijn vingers bij aflikken. De werkelijkheid die zich afspeelt bij Denk en 50Plus is nog gekker dan een tv- of documentairemaker bij elkaar kan fantaseren. Geert Dales, de afgetreden partijvoorzitter van 50Plus, geeft tienduizenden euro’s uit aan advocaten om enkele Kamerleden van de ouderenpartij het leven zuur te maken.

Een andere partijvoorzitter, Selçuk Öztürk van Denk, zegt per brief het partijlidmaatschap op van de politiek leider in de Tweede Kamer, Farid Azarkan. Diezelfde Öztürk is ook zelf Kamerlid, en dus collega van fractieleider Azarkan. Verwijten klinken over en weer. Er vallen termen als verraad, zetelrover, matennaaier, ontoerekeningsvatbaar, incompetent, enzovoort. Het..





kun je eraan doen? Enige relativering is op zijn plaats. In 1994 kwam de ouderenpartij AOV, na onrust binnen het CDA over bevriezing van AOW, met zes zetels in de Kamer. In de periode tot aan de volgende verkiezingen - binnen vier jaar du..