Veel verstand gevraagd

Twee maanden heeft het geduurd, maar de naam die we het gaven - ‘intelligente lockdown’ - zal in geen jaren worden vergeten. Het was een lelijke maar hardnekkige, en daarom handig gevonden term. Er klonk een pretentie in: dat maatregelen waarmee Nederland het economische en sociale leven plat legde nét iets scherpzinniger waren dan de botte blokkades van onze buurlanden. Tegelijk heeft premier Rutte geregeld uitgelegd dat zijn beleid in essentie niet zo verschilde van wat bijvoorbeeld Duitsland deed - ‘Merkel vindt het ook’, was voor hem een zwaar argument.

Nu de overheid haar slimme versperringen stapsgewijs verwijdert, hangt ineens alles af van de intelligentie in de samenleving: van bedrijven en instellingen, verenigingen en individuen. Die moeten nu slim, maar liever ook verstandig, wijs, verantwoordelijk, gedisciplineerd en eerlijk omgaan met de toenemende bewegings- en leefruimte. En dat is veel gevraagd.





, rijscholen en musea mogen straks weer aan de slag op afspraak. En die afspraak krijgt een zwaar gewicht, want op dat moment moet gevraagd worden of je de klachten hebt die mogelijk duiden op corona. Dat wordt een merkwaardig ritueel: wie zou pro..