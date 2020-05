De moord op Fortuyn

is het vandaag dat Pim Fortuyn (1948 - 2002) werd vermoord. Er is dus een generatie opgegroeid die hem niet gekend heeft. En bij anderen staat zijn dood als eerste historische moment in hun geheugen gegrift; misschien samen met 9/11, maar veel dichterbij. Een week vóór 9/11 had Fortuyn in beloofd dat hij als premier niet vanuit het Torentje, maar in het Catshuis zou gaan regeren. Hij vertelde ook hoezeer hij SP-leider Jan Marijnissen bewonderde: ‘Hij heeft op een briljante wijze een deel van het electoraat een stem gegeven.’ En ook: ‘Ik ben een groot bewonderaar van Den Uyl. Vanwege zijn compassie.’

Om zijn eigen compassie, en de manier waarop hij veel kiezers een stem gaf, had Fortuyn in de geschiedenis moeten voortleven. Maar het werd zijn dood.



is Volkert van der G. vrij man. Deze moordenaar was intelligent en juridisch scherpzinnig, dus hij zal als geen ander weten hoe na zijn misdaad en veroordeling het strafrecht is verscherpt. De maximumstraf voor moord is verhoogd met tien jaar, r..



had de moordenaar beïnvloed; hij handelde, perfectionistisch en dwangmatig, vanuit zijn eigen ‘scrupuleuze en starre’ opvattingen. Dat oordeelden niet alleen de rechters; ook de advocaat van de familie Fortuyn, Theo Hiddema, constate..