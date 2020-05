75 jaar vrede is een godswonder en vraagt elke dag onderhoud

vaak het eerste slachtoffer. Toen de Kroatische president Tudjman in 1995 zijn leger liet optrekken richting de zelfuitgeroepen Krajina-Republiek, sloegen etnische Serven massaal op de vlucht. Maar de Servische bejaarden en gehandicapten die niet konden vluchten, werden in hun huizen levend verbrand of anderszins vermoord.

Over de huidige coronacrisis wordt ook volop in termen van oorlog gesproken. ‘We zijn in oorlog met een onzichtbaar virus’, klinkt het. Een tv-programma waarin zorgprofessionals iets van hun werk laten zien, heet . Ook in die ‘oorlog’ van nu zijn de zwaksten het ..

van de coronacrisis met oorlog ook wel weer op. Zeker in Nederland, waar voor elke patiënt die nog een redelijke kans had op overleven, een bed op de intensive care beschikbaar was en is. En ook al zijn er mensen onder verdrietige omstand..