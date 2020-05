Bewust schuld erkennen voedt het collectieve geweten

als je de waarheid jarenlang bijna absoluut hebt verdrongen? Dat is de vraag die schuilgaat achter de discussie of het niet te laat is voor excuses van de kerken voor hun houding tegenover de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Die discussie ontspoort onmiddellijk als ze vooral gaat over het verzet tegen het wegvoeren en vermoorden van de Joden uit Nederland. Want velen wisten niet wat hun lot was. Ook de Joden zelf niet, zo blijkt uit de spullen die ze meenamen naar concentratie- en vernietigingskampen als Sobibor. De verschrikkingen van het naziregime waren zó groot dat velen niet wilden of konden nadenken over wat er ..