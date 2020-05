Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof legt nog steeds veel bij vaders zelf

start in het leven. Onder dat motto lanceerde de regering anderhalf jaar geleden een actieplan om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in de opvoeding. De ‘eerste duizend dagen’ van een kind zijn immers cruciaal voor de verdere ontwikkeling. Aanwezige en ontspannen ouders zijn belangrijk voor die optimale start. Het is daarom goed nieuws dat de mogelijkheden voor betaald ouderschapsverlof worden verruimd.

Het voorstel dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) woensdag presenteerde, gaat overigens niet in op de gevolgen voor kinderen. De motivatie ligt volledig in de verhoudingen op de arbeidsmarkt. Vrouwen gaan vaak in deeltijd werken na de geboorte van een kind en dat patroon zet zich door in de jaren erna. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Het is goed om de carrièreperspectieven ..

vorig jaar al uitgebreid van twee naar vijf dagen. Bovendien kunnen zij vanaf juli 2020 vijf aanvullende weken opnemen, waarbij 70 procent van hun salaris wordt doorbetaald. De nieuwe regeling voor ouderschapsverlof – die in 2022 m..