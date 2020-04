De koning als verbinder

Walter Bagehot (1826-1877) op de inrichting van het Nederlandse koningschap is groot. Bagehot omschreef de drie traditionele rechten van de koning in het staatsbestel: het recht om geraadpleegd te worden, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen.

In tijden van crisis is het vooral dat aanmoedigen waarin het staatshoofd een bijzondere rol kan vervullen. Koning Willem-Alexander was zich daarvan sterk bewust toen hij aantrad. In zijn inhuldigingstoespraak in 2013 zei hij al dat hij ‘verbindingen wil leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en diep verdriet’.





normaal gesproken een vreugdevolle dag is, waarbij Nederlanders opgetogen en fraai uitgedost eropuit gaan, was het nu anders. Het was niet normaal. Voor velen is het al knap lastig om, met het fraaie lenteweer, grotendeels binnen te b..