Niet navelstaren

bedreigt Oost-Afrika en delen van Azië. Terwijl wij ons (terecht) zorgen maken over het coronavirus en proberen een tweede golf te voorkomen, vechten Afrikanen en Aziaten tegen een tweede invasie van sprinkhanen. Deze overval is nog groter, vraatzuchtiger en verwoestender dan die van een paar maanden geleden, werd zaterdag in deze krant angstaanjagend duidelijk. Hongerige sprinkhanen maken zich op om oogsten weg te vreten.

De wereld stevent dit jaar af op hongersnoden ‘van bijbelse omvang’, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Naast de sprinkhanenplaag zijn er ook voedselcrises in Jemen, de Democratische Republiek Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopië, Z..





, wanneer we ons realiseren dat veel honger weinig te maken heeft met onvermijdelijke natuurrampen. Militair geweld, economische sancties en politieke intriges maken veruit de meeste hongerdoden. Dag in, dag uit.