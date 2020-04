Commentaar: Kinderen van Lesbos

we graag. ‘We moeten afstand houden, maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit’, dat is de kersenbloesemroze waas die over de coronacrisis hangt. ‘Daslief’, heeft SIRE er kortweg van gemaakt. Kinderen die tekeningen maken voor ouderen in verzorgingstehuizen, buren die boodschappen voor elkaar doen - da’s lief.

Een land dat zijn grenzen opent voor vluchtelingenkinderen die geen ouders en geen familie meer hebben - dat zou ook lief zijn. Een brede groep (oud-)politici, artsen, hulporganisaties en kerken heeft dat idee op tafel gelegd. Veertig gemeenten staan klaar om kinderen te verwelkomen. Maar het kabinet zegt nee. Donderdag kwam er een bleek initiatiefje uit de bus waarmee kinderen vanaf de overvol..

, dat zei premier Mark Rutte in 2011 al. ‘Landen hebben voor- en nadelen van hun ligging.’ Met andere woorden, als Nederland in zonniger streken lag en Terschelling vlak voor de Turkse kust, dan vingen wij al die vluchtelingen op de Boschplaat humaan en hartelijk op. Maar ons land lig..