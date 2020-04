Varen op zicht

zei premier Rutte. En dat zicht is zeer beperkt, schreef het Outbreak Management Team aan het kabinet: ‘Er is nog veel onzeker over de karakteristieken van het coronavirus en over het effect van de maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Kennis die noodzakelijk is voor een wetenschappelijke onderbouwing van interventies ontbreekt goeddeels.’

Ook wetenschappers die de overheid adviseren, doen dat nu deels op intuïtie en niet op basis van data en onderzoek. De enige waarneming waarop zij inmiddels durven te koersen, is dat kinderen zelden doodziek worden van het COVID-19-virus. En dat zij het wel van volwassenen kunnen krijgen, maar het zelf minder aan anderen lijken door te geven. Daarom mogen ze weer samen naar school of de kinderopvang: áls het virus daar al opduikt, zal het geen kinderlevens eisen. En zolang de ouders maar uit de buurt blijven, hoeven leerkrachten voor een kind niet terug te deinzen.



16 maart, gebeurde niet uit overtuiging maar onder grote maatschappelijke druk. Inmiddels drukt de maatschappij de andere kant op: ze verlangt intens naar ontmoeting, beweging en economische herleving. Allerlei branches hebben al protoco..



eer er een vaccin is, verwacht het OMT. Dan pas zijn de ziekenhuizen opgewassen tegen een nieuwe virusuitbraak en kunnen ze tegelijk zorg bieden aan de reguliere patiëntenstroom. Dat betekent nog minstens een jaar ..