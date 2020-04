De app die er niet kwam

het kabinet of het zijn hoop blijft vestigen op een app waarmee GGD'en de verspreiding van het coronavirus kunnen bedwingen. Sinds de persconferentie 7 april werd heel Nederland betrokken bij het ontwerp- en selectieproces voor een applicatie die miljoenen burgers op hun telefoon zouden moeten installeren, vrijwillig. Met Pasen waren er al 7500 voorstellen ingezameld. En in het afgelopen weekeinde hield het ministerie van Volksgezondheid een ‘appathon’ – een openbare videoconferentie – waarin zeven geselecteerde app-ontwikkelaars hun ontwerp konden toelichten. Deze week wil het kabinet zeker weten ‘of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD, en veilig en vertrouwd kunnen worden ingezet’. Die formulering is veelzeggend behoedzaam. Na het verhaal dat minister Hugo de Jonge op 7 april hield, leek de kwestie aanvankelijk vooral: hóé dan? Inmiddels ligt alle klem op de vraag óf zo’n app überhaupt reëel en betrouwbaar is.





was charmant eenvoudig. Smartphones met ingeschakelde bluetooth merken elkaars nabijheid op, en kunnen die zelfs onthouden. Wie op een drukke plek – in een café, voor het stoplicht, in de bus – z’n telefo..

Nog los van de techniek en de privacy-veiligheid, staat echter de vraag hoeveel vals alarmen zo’n app oplevert én hoeveel valse gerustheid. Want of de nabijheid van een besmette telefoondrager echt riskant was, weet je niet: je kunt niet nagaan wanneer en waar het was. Misschien was je wel door een raam gescheiden van de COVID-19-bron – afstand alleen is maar betrekkelijk. En..