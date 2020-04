Commentaar: Trumps opruiende tweets waren geen impulsieve kreten

van diverse deelstaten in zijn land. Dat deed president Trump toen hij in hoofdletters geschreven tweets naar buiten slingerde: ‘Bevrijd Michigan!’ ‘Bevrijd Minnesota!’ ‘Bevrijd Virginia!’. In het geval van Virginia voegde hij eraan toe dat het grondwettelijke recht van de burgers om vuurwapens te bezitten ‘onder vuur ligt’. Gouverneur Jay Inslee van Washington, een staat aan de westkust van Amerika – vatte in een korte reactie samen wat Trump heeft gedaan: ‘We kunnen veel lawaai dat uit het Witte Huis komt negeren. Maar deze tweets van de president bedreigen Amerikaanse levens.’

Dat is uiteraard niet de bedoeling van Trump. Maar met het ophitsen van demonstranten tegen de lockdown in deze staten, vergroot hij opzettelijk de gevaarlijke kloof die er al is. Trump gedraagt zich daarmee niet als president, maar als een politiek demagoog die midden in een levensbedreigende crisis bezig is met zijn herverkiezingscampagne.

en ook Trump kan zo anders. Op de website van het Witte Huis staat een samenvatting van de regels die Trump vrijdag zelf heeft afgekondigd om Amerika weer te ‘heropenen’. Ze zijn stapsgewijs, doordacht, genuanceerd en g..