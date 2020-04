Commentaar: Beperk de stijging van de huren

mag niemand op straat belanden als gevolg van een huisuitzetting. De minister van Wonen - vanaf dinsdag is dat weer de na haar ziekte teruggekeerde Kajsa Ollongren - heeft dat afgesproken met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen in de huursector. De afspraken zijn vastgelegd in een spoedwet die woensdag in de Tweede Kamer wordt besproken. Het is goed dat deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat vaak kwetsbare personen, in toch al moeilijke tijden, door een huisuitzetting nog dieper in de sores belanden.

Dat is een prima regeling en er is adequaat gehandeld door de overheid en de verhuurders. Maar is het pakket, dat minister Stientje van Veldhoven samenstelde terwijl zij Ollongren verving, wel voldoende? De linkse partijen, PvdA, GroenLinks en SP vinden van niet. Zij roepen het kabinet op de geplande huurverhoging, per 1 juli aanstaande, niet te laten doorgaan. Ze willen dat de huren worden bev..

In het pakket maatregelen heeft het kabinet met de verhuurders afgesproken dat wanneer huurders in de problemen dreigen te komen, er ‘maatwerk wordt verleend’. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft nu voorgesteld de wet zo te wijzigen dat de toegestane huurverhoging in de vrije sector en de sociale huursector beperkt blijft tot maximaal de inflatie. In een brief aan de Tweede Kamer wijst de minis..