Een nieuwe morgen

Dat was natuurlijk altijd al zo; je kon een verkeersongeluk krijgen of een hersenbloeding. Maar dat was ver weg, dat was iets wat anderen overkwam. Je kon er best op hopen, ervan uitgaan zelfs, dat je in de zeventig of tachtig zou worden voordat de vergankelijkheid zich aandiende. Maar nu kijken we om ons heen naar een onzichtbare dreiging, die midden op de dag kan toeslaan. Vooral ouderen en zieken lopen gevaar, maar niet alleen zij - en dan nog: ze zouden niet zo bang hoeven zijn zónder dit virus, dat in een paar uur, een paar dagen tijd je adem kan afsnijden en je lichaam sloopt. Artsen zeggen dat ze het verloop niet kunnen voorspellen. Er is geen vaccin en geen medicijn.

Wat verder weg leven al lang miljoenen mensen in gevaar, zonder uitzicht dat verder gaat dan vanavond of de volgende dag - vluchtelingen, straatkinderen, mensen in oorlogsgebieden, slavinnen. Wij hebben altijd nog onze welvaart, onderdak, eten en drinken te veel en de beste zorg. Maar een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister - dat laat zich voelen.





- al stond er veel land op je naam, een vermogen waarop je vertrouwde, een leven waarvan je genoot, het is over en je neemt er niets van mee. Het zijn donkere tonen waarop de Korachieten zingen in Psalm 49, de trage trombones van een dodenmars, baslijnen die wegsterven in stilte.