Een goede vrijdag

zoals vandaag – het is nauwelijks voorstelbaar hoe obsceen en smerig mensen dat tweeduizend jaar geleden zouden hebben gevonden. Voor de inwoners van het immense Romeinse Rijk was het kruis geen teken van Gods liefde (of simpelweg een symbool van een van de wereldreligies), maar het allergruwelijkste dat een mens kon overkomen. ‘Naakt te worden opgehangen, in een lange doodsstrijd, terwijl er lelijke striemen opzwollen op de schouders en de borst’, zoals historicus Tom Holland beschrijft in zijn recent vertaalde boek Heerschappij - dat werd een passende straf geacht voor slaven en overwonnen dwarsliggers. En dus ook veelvuldig toegepast. Tegelijk vervulde de langdurige marteling van een kruisiging Romeinen van zo veel walging en schaamte, dat je je al smerig voelde als je ernaar keek. Er zijn uit die tijd eigenlijk maar vier beschrijvingen van een dergelijk gebeuren, en die gaan alle vier over dezelfde man: Jezus uit Nazaret, koning van de Joden.





, nu de mensheid vecht tegen een virus dat zijn duizenden opeist? Veroorzaakt Hij dit? Is het een straf van Boven voor aangericht kwaad, of kan God bij wijze van spreken ook niks aan zo’n virus doen?

Christenen geloven dat als je God ooit érgens hebt kunnen zien, het toen aan dat kruis was, op die vrijdagmiddag in die uithoek van het grote Romeinse Rijk. Concreter was God nooit en concreter zal God ook niet worden dan daar. In deze Man ‘die lijden kende en met ziekte vertrouwd was’ (Jesaja 53), dit lam Gods dat de zonden van de wereld op zijn rug nam – en de zorgen ..