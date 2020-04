Commentaar: Hoop doet leven ... maar realiteitszin ook

, jubelde Teletekst woensdag in kapitalen. De eerste groene grassprietjes die premier Mark Rutte vorige week ontwaarde, zijn ietsje gegroeid. En dan gebeurt waar Nederland goed in is: het optimisme krijgt de overhand, en ideeën over hoe we uit de ‘intelligente lockdown’ komen, nemen bezit van ons. We dromen over applicaties die iedereen binnenkort op zijn mobiele telefoon zet, waarna het gewone leven zich langzaamaan kan hervatten.

Het valt in het kabinet te prijzen dat het de bevolking zo goed mogelijk wil voorlichten, en ook een toekomstperspectief wil schetsen. Maar het is een gevaarlijke balanceeract. De mogelijkheden van die slimme apps worden de komende weken ‘verkend’, zei minister Hugo de Jonge woensdag. Dat duurt dus nog wel even. Bovendien zijn er lastige vragen over de privacy en de vraag of het vrijwillig of v..

Diederik Gommers voor een heel ander probleem: het risico op burn-out bij de professionals in de zorg. Woensdag lagen er 1408 coronapatiënten op de intensive care. Dat is voor Nederlandse begrippen een heel fors aantal, en de v..